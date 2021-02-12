بدعم إماراتي.. الهلال الأحمر يسيّر قوافل إغاثية إلى شبوة

المصدر: عدن - البيان

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير القوافل الإغاثية المحملة بالسلال الغذائية صوب المناطق النائية في محافظة شبوة، ضمن الاستجابة الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن وتحسين ظروفهم المعيشية.

واستطاعت فرق الهيئة التغلب على الطبيعة الجغرافية القاسية في العديد من مناطق مديريات شبوة، ونجحت في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المناطق الجبلية مترامية الأطراف، ووزعت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 41 طناً من المساعدات الإغاثية الإماراتية للأسر الأكثر احتياجاً في المناطق النائية في محافظة شبوة، للتخفيف من معاناتهم.

وشملت المساعدات التي وزعتها فرق الإغاثة 980 سلة غذائية تزن (41 طناً و944 كيلوغراماً) على الأسر المستحقة في مديرية الطلح، واستفاد منها أربعة آلاف و900 فرد وتحوي جميع المواد التموينية الضرورية.

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على 2500 فرد 500 سلة غذائية تزن أكثر من 21 طناً في مناطق جول ابن حيدر، والعرصة، والنحال، وكريث، في مديرية جردان.

كما وصلت إلى مديرية الروضة، قافلة مساعدات تحتوي على 200 سلة غذائية تزن 8 أطنان، وتوزعت على ألفين و400 مستفيد من الأهالي.

المستفيدون عبروا عن شكرهم وتقديرهم للأذرع الإنسانية الإماراتية للتخفيف من معاناتهم وتحملها مشقة الطرق للوصول إلى مناطقهم.

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