البحرين تعلّق الصلوات في الجوامع والمساجد لأسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت مملكة البحرين تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الخميس 11 فبراير 2021.

وصرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية أنه استنادًا إلى الآراء الشرعية، التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم الخميس 11 فبراير 2021، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ونوهت الوزارة إلى أنه يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.

وقالت الوزارة أنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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