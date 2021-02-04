لأول مرة.. مصر رئيساً للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفاً لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة، أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحاً ممثلاً لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذلك بعد أن تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويؤكد الثقة الأممية والإفريقية بقدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.

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