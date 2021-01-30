مصر ترشح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لفترة ثانية

المصدر: د ب أ

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي: "فيسبوك" اليوم السبت، إن إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبوالغيط لفترة ثانية "يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية".

وأكد المتحدث حرص الرئيس السيسي على توفير "كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية".

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