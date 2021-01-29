مقتل محتج في طرابلس اللبنانية خلال اضطرابات

المصدر: رويترز

قُتل رجل أمس الخميس في مدينة طرابلس اللبنانية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم الذي تركهم بلا سبيل لكسب العيش في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال مستشفى نُقل إليه جثمان القتيل ومصدر أمني وسكان إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما يدعى عمر طيبا وإنه وصل مصابا بعيار ناري خلال الليل. وشارك عشرات في جنازته في وقت لاحق من مساء أمس.

وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس الواقعة بشمال البلاد. وأصيب عشرات في الواقعة.

وقالت قوات الأمن في بيان إنها أطلقت أعيرة نارية لتفريق مشاغبين أضرموا النار في غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى واقتلعوا بوابة مشيرة إلى أن العنف "أسفر عن سقوط ضحية" دون أن تذكر طيبا بالاسم.

وتدفق الناس مجددا على الميدان الرئيسي في طرابلس مساء الخميس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بقذائف حارقة.

وهذه ثالث ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية. وفرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز