لهذا السبب.. السعودية تعيد جدولة مواعيد الجرعة الثانية

المصدر: الرياض – وكالات

أوضحت وزارة الصحة السعودية أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح بالرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعالمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى.

وأرجعت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها؛ نظراً لاستمرار تأخّر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة المصنعة للقاح.

وأوضحت «الصحة» أن الشركة المصنعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات إلى جميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وتواصل جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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