وصول طرد مشبوه إلى الرئاسة التونسية

المصدر: رويترز

أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، اليوم، أنها تلقَّت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق، مشيراً إلى أن تحقيقاً يجري في الواقعة.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف.

وقالت بعض المصادر المحلية إن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل، لكن المصدر قال إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.

يأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد، واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

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