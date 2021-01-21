قتلى وجرحى في هجوم انتحاري في سوق بوسط بغداد

المصدر: رويترز

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم الخميس إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصاب نحو 20 في سوق بوسط بغداد.

ووقوع مثل هذا الهجوم الدموي أمر نادر في العاصمة العراقية التي لم تشهد تفجيرات مماثلة تقريبا منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد عام 2017.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على السوق المزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم.

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