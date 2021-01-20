السعودية تضيف بندا جديدا لنظام المرور
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعلن المجلس، إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها - المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ - باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ ، بالنص الآتي" المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها".
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