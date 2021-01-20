السعودية تضيف بندا جديدا لنظام المرور

المصدر: واس

عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن المجلس، إضافة فقرة تحمل الرقم ( 14 ) إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها - المرافق لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ - باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار، وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ ، بالنص الآتي" المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها".

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