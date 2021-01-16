الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

المصدر: د ب أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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