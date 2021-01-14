مصر.. إلغاء مراسم جنازة صفوت الشريف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أسرة الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق إلغاء مراسم الجنازة .

وكشف أنها سكتفي بالصلاة على الجثمان ودفنه فى المقابر بمصر الجديدة، وإلغاء مراسم الجنازة، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث أكدت مصادر مقربة من الأسرة أن الدفن سيتم تأجيله من صلاة الظهر لما بعد العصر، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان إيهاب صفوت الشريف، قد أكد فى وقت سابق، أنه سيجرى تشييع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة، وكشف إيهاب صفوت الشريف ، تفاصيل الساعات الأخيرة لوفاة والده، رئيس مجلس الشورى الأسبق، حيث قال لـ"اليوم السابع" إن والده توفي متأثرًا بإصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم".

وأشار إيهاب الشريف، إلى أن والده كان يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض، فجرى نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وكان صفوت الشريف توفى فى وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

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