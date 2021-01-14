كشف سبب وفاة صفوت الشريف وتفاصيل الساعات الأخيرة من حياته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف إيهاب الشريف نجل الراحل صفوت الشريف تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده، قائلا، "إن والده توفى متأثرًا باصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم".

وأوضح إيهاب أن والده كان يعاني من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.

وأشار إلى أنه توفي مساء أمس الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا،.

وأكد إيهاب أنه سيتم تشيع جثمان والده ظهر اليوم الخميس، من أحد مساجد القاهرة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وولد صفوت الشريف بمحافظة الغربية فى 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطنى الديمقراطي عام 1977، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات، ثم تولى منصب وزير الاعلام، ويعد أبرز من تولى الوزارة وأكثرهم بقاء في المنصب، حيث تولى الوزارة في 1 فبراير 1982 واستمر بها حتى 13 يوليو 2004، حينما تم انتخابه رئيساً لمجلس الشورى، وهو المنصب الذى بقى فيه حتى عام 2011.

كما شغل صفوت الشريف منصب الأمين العام للحزب الوطني، خلال الفترة من 2002 وحتى 2011.

وكان آخر ظهور رسمى لصفوت الشريف خلال عزاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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