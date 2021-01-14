وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى منذ قليل، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، بعد صراع طويل مع المرض.

وأثير في الآونة الأخيرة أنباء تفيد إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل في أحد المستشفيات، قبل أن ينفي رئيس مجلس الشورى الأسبق تلك الأنباء تمامًا، وفق "أخبار اليوم" المصرية.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، و هو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينات من القرن الماضي.

وكان الشريف عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطني في العام 1966، وتقلد عددا من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

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