بعدما قتل خاطفه.. عسكري لبناني يلقى حتفه

المصدر: د ب أ

قُتل أحد العسكريين في الجيش اللبناني في منطقة الفرزل- زحلة شرق لبنان، خلال محاولة خطفه من قبل شخصين، بعد خروجه من أحد محال الصيرفة، وقُتل أحد الخاطفين أيضاً في تبادل لإطلاق النار مع العسكري وجرح الآخر.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم، إنه "بتاريخ 7 /1 /2021 الساعة 1100 في منطقة الفرزل ـــ زحلة، أقدم شخصان على محاولة خطف عسكري في الجيش كان بلباسه المدني".

وأضاف البيان أن تبادلاً لإطلاق النار حصل بينهم، "ما أدى إلى مقتل العسكري وإصابة الخاطفيْن".

وتابع البيان أن دورية من مديرية المخابرات حضرت فوراً، وأوقفت الخاطفين اللذَين نُقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة.

وذكر أن حوادث السرقة والخطف ارتفع معدلها خلال الفترة الماضية، وخاصة في وادي البقاع شرق لبنان، مترافقة مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان.

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