إخلاء ناقلة نفط في العراق بعد العثور على لغم

المصدر: رويترز

أعلن الجيش العراقي أنه تم إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها.

وقال الجيش، في بيان، إن فريقاً تابعاً للحكومة من خبراء المتفجرات لا يزال يعمل على تأمين الناقلة.

وأضاف أن الناقلة كانت تزوّد سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلاً بحرياً (52 كيلومتراً) من الشاطئ عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر أمس.

وقال الجيش إنه لم يتضح على الفور كيف تم تثبيت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل لم يتم الكشف عن اسمه من شركة سومو الحكومية للتسويق النفطي.

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