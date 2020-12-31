إخلاء المدن الجامعية بالجامعات المصرية بعد وقف الدراسة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات في مصر، أن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اتخذ قرارا بإخلاء المدن الجامعية بعد القرارات التي تم اتخاذها اليوم الخميس، بشأن الدراسة في الجامعات والتي صدر فيها القرار بوقفها، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر، في تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، أنه بشأن بعض الكليات التي بدأت امتحانات العملي يستأنف الباقي منها بعد العودة من إجازة نصف العام.

وأشار المصدر، إلى أن هناك عددا من رؤساء الجامعات، كلفوا عمداء الكليات بإعادة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمواعيدها الجديدة والمقرر لها أن تبدأ من 20 فبراير المقبل وإعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات وكلياتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز