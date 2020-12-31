السيسي: إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن تكون إجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن اليوم الخميس تأجيل كافة امتحانات الجامعات والمدارس التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فقد وافق مجلس الوزراء المصري على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

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