بالفيديو.. مصر تعزز سلاحها البحري بفرقاطة الجلالة الأولى من نوعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، عن وصول الفرقاطة الأولى من طراز "فریم بيرجامیني"، التي تم بناؤها بشركة فينكانتييري الإيطالية، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية.

وأشار بيان القوات المسلحة المصرية إلى أن الفرقاطة "الجلالة" واحدة من أصل فرقاطتين من طراز "فريم" تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وأضاف البيان أن الفرقاطة متعددة المهام الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري.

وتحدث مصر باستمرار قواتها العسكرية في إطار الحفاظ على جاهزيتها بمواجهة التحديات الراهنة.

وقبل أسابيع كشفت مصادر إعلامية يونانية عن تفاصيل مواجهة حدثت خلال مناورات "ميدوزا 10"، تورطت فيها البحرية التركية.

ونقل موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني عن مصدر في الحرس الوطني القبرصي، قوله إن البحرية التركية دخلت عبر فرقاطة تابعة لها، منطقة التدريبات المشتركة لمناورات "ميدوزا 10" التي شاركت فيها كل من اليونان وقبرص ومصر والإمارات وفرنسا، مما دفع بفرقاطة مصرية لمواجهتها، ومنعها من التقدم.



وحاولت الفرقاطة التركية "كمال ريس" الاقتراب من منطقة التدريبات، لتتلقى تحذيرا يطلب منها مغادرة الموقع، إلا أن رفضها جعل فرقاطة مصرية من طراز "أوليفر هازارد بيري" تتجه نحوها فورا، الأمر الذي أجبر الفرقاطة التركية على الانسحاب.

وعنون الموقع اليوناني تغطيته للواقعة قائلة إن البحرية التركية تعرضت "لمهانة" من جراء هذا المواجهة التي انسحبت منها، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وقبل نهاية العام، أجرت القوات البحرية المصرية لأول مرة، في إطار استعداداتها المستمرة تدريبات مشتركة في البحر الأسود مع القوات البحرية الروسية.

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