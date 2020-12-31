القضاء الأردني يصدر قراراً بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر القضاء الأردني اليوم الخميس، حل نقابة المعلمين والحكم بسجن جميع أعضاء مجلس النقابة مدة سنة.

وأكد المستشار القانوني بسام فريحات، محامي نقابة المعلمين الأردنية، اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين، وحكمت بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية أنه جرى إلقاء القبض على خمسة من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أفادت لاحقا بأنه تمت الموافقة على تكفيلهم.

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