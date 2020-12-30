الخارجية الأمريكية توافق على بيع الكويت مروحيات "أباتشي"

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات سلاح محتملة عبارة عن مروحيات من طراز «أباتشي» ومعدات عسكرية للكويت بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما اوردت صحيفة "القبس" الكويتية.

وطائرات «الأباتشي» هي مروحية هجوم أمريكية من إنتاج شركة بوينغ، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي، وتتميز بأنها مروحية هجومية عالية التسليح، ذات ردود أفعال سريعة، بإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في العمق، بحيث تكون قادرة على التدمير، والإخلال بقوات العدو.

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