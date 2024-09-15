نيويورك بوست: ترامب بخير عقب إطلاق نار قرب مقره في فلوريدا

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بخير بعد تبادل شخصين إطلاق النار، اليوم الأحد، خارج نادي الجولف الذي يملكه في فلوريدا.

وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق نار قرب مقر وجوده لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقالت الصحيفة: "المصادر تقول إن ترامب لم يكن في خطر".

ولم يستجب المتحدث باسم الحملة ستيفن تشوينج على طلب للتعليق.

وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو تموز، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بين ترامب وكاملا هاريس نائبة الرئيس.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أمريكي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونجرس من الحزبين.

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