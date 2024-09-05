وزير الخارجية السويدي يستقيل ويعتزل السياسة

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الأربعاء أنّه قرّر الاستقالة من منصبه واعتزال العمل السياسي.

وفي منشور على منصة إكس، قال بيلستروم (50 عاما) الذي يشغل منصبه منذ تولّت الحكومة الائتلافية مهامها في أكتوبر 2022، إنّه بمزيج من "الحزن والفخر" أبلغ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بقراره الاستقالة من منصبه.

وأضاف "سأترك السياسة الآن، مما يعني أنّني سأترك أيضا مقعدي كعضو في البرلمان" عندما يستأنف البرلمان السويدي عمله الأسبوع المقبل.

وأضاف "ما سأفعله بعد ذلك لا يزال مفتوحاً، لكنّ عمري 50 عاما فقط وأتطلّع إلى المساهمة والعمل الجاد في سياقات أخرى".

وخلال فترة توليه وزارة الخارجية، أنجزت السويد عملية انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي بعد مخاض عسير تعيّن عليها خلاله إقناع كل من تركيا والمجر بالتراجع عن تحفظاتهما على هذه العضوية.

وفي بيان على موقع فيسبوك، تمنّى رئيس الوزراء التوفيق لبيلستروم في "مساعيه المستقبلية"، من دون أن يذكر اسم الشخص الذي سيعيّنه خلفاً للوزير المستقيل.

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