الصين تتّهم الناتو بـ "التحريض على المواجهة" بعد انتقاده علاقتها بروسيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت الصين اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بـ "التحريض على المواجهة" بعد أن عبر قادة الحلف عن "قلقهم العميق" بشأن العلاقات الصينية-الروسية الوثيقة، واتهموا بكين بتقديم دعم حيوي لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بيان: "يجب على حلف شمال الأطلسي أن يتوقف عن تضخيم ما يسمى تهديداً صينياً، وأن يتوقف عن التحريض على المواجهة والتنافس، وأن يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في العالم".

وأعربت الصين في بيانها عن "استيائها الشديد"، منددة بالبيان الصادر عن قادة الحلف و"المشبع بعقلية جديرة بالحرب الباردة وبخطاب عدائي" و"المليء بافتراءات".

وقال البيان الصيني: "لطالما دعت الصين إلى إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتعهدت بعدم تزويد موسكو بأسلحة، وأكدت تمسكها باحترام وحدة أراضي كل البلدان - بما في ذلك أوكرانيا".

وشددت البعثة الصينية في بيانها على "أننا لم نقدم أبدًا أسلحة فتاكة لأي من طرفي النزاع ونحن نمارس رقابة صارمة على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك الطائرات المدنية المسيّرة".

وأضاف البيان: "الأزمة الأوكرانية مستمرة منذ فترة طويلة. من يصب الزيت على النار؟ من يؤجج النيران؟ من يحاول الاستفادة منها؟ الجواب واضح للجميع".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز