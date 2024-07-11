رئيس الوزراء الإسباني يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين" في حربي أوكرانيا وغزة

المصدر: أ ف ب

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طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن الأربعاء، الغرب بعدم اتّباع سياسة "الكيل بمكيالين" في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.

وأدلى سانشيز، الذي أصبح من أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، بتصريحه هذا خلال قمة لحلف شمال الأطلسي أعلن فيها قادة دول الحلف عن مساعدات جديدة لكييف.

وقال: "إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بغزة".

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي إلى اعتماد "موقف سياسي ثابت" في هذا الموضوع، "من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين".

وأضاف "يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار"، محذراً من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبرزت إسبانيا في الأشهر الأخيرة كأحد الأصوات الأكثر انتقاداً داخل الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي نهاية مايو الماضي، اعترفت حكومة سانشيز، إلى جانب كلّ من إيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل.

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