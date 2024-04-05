غوتيريش يهاجم استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

المصدر: وكالات

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أبدى الأمين العام للامم المتحدة الجمعة "قلقا بالغا" حيال معلومات مفادها أن الجيش الاسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في حربه مع حركة حماس في قطاع غزة، رافضا ربط "قرارات الحياة او الموت بحسابات تجريها الخوارزميات".

وقال أنطونيو غوتيريش للصحافيين "يساورني قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولاسيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان، مما ادى الى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين".

واضاف "لا ينبغي تفويض أي جزء من القرارات المصيرية المتعلقة بالحياة أو الموت والتي تؤثر على عائلات بأكملها الى حسابات تجريها الخوارزميات بدم بارد".

واشار تحقيق نشرته الوسيلتان الاعلاميتان "+972 ماغازين" و"لوكال كول"، وأعادت نشره العديد من وسائل الإعلام الاميركية هذا الاسبوع، الى وجود برنامج لدى الجيش الاسرائيلي اسمه "لافندر"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة مع هامش معين للخطأ.

وتابع غوتيريش "حذرت لسنوات عديدة من مخاطر تحويل الذكاء الاصطناعي الى سلاح والحد من الدور الأساسي الذي تؤديه الإرادة الإنسانية".

وقال أيضا "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة من قوى الخير التي تعود بالنفع على العالم، بدلا من المساهمة في شن حرب على نطاق هائل وطمس معالم المساءلة".

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