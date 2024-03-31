4 قتلى في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى

المصدر: وكالات

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قتل 4 أشخاص وأصيب 17 آخرون جراء القصف الإسرائيلي لخيمة النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى.

واتهمت حركة حماس، في بيان، الجيش الاسرائيلي بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى ما أدى الى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وجاء في البيان، الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة بقصف خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن القصف جاء في وقت ذروة حركة المرضى والجرحى والنازحين.

ودانت الحركة في بيانها "المجزرة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى تقدم الخدمة الطبية والصحية للنازحين والمواطنين، وندعو كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة الفظيعة".

وحملت حماس "الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة كونهم يقدمون الدعم العسكري والسياسي للاحتلال ويعطونه الضوء الأخضر لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين".

وطالبت المنظمات الدولية ودول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل وقف "هذه الحرب العدوانية"، كما دعت إلى حماية المستشفيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة تابعا لحركة الجهاد يقع في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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