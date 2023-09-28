أوزبكستان: مقتل شخص وإصابة 162 آخرين في انفجار جراء صاعقة

المصدر: أ ب

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لقي مراهق حتفه وأصيب ما لا يقل عن مائة واتنين وستين شخصا في انفجار قوي شهدته العاصمة الأوزبكية طشقند في أعقاب حريق أحدثته صاعقة برق حسبما أفادت وزارة الصحة في أوزبكستان.

قالت وزارة حالات الطوارئ الأوزبكية إن الانفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في مستودع جنوبي طشقند، لكنها لم تذكر ما كان بداخله ليحدث ذلك الانفجار القوي، الذي قالت إن ستة عشر من عناصر الإطفاء شاركوا في احتوائه.

قالت وكالة الانباء الروسية الرسمية "تاس" في وقت لاحق، إن المستودع كان يحتوي على عشرات السيارات الكهربائية والبطاريات.

وأضافت أن الانفجار تسبب أيضا في أضرار طفيفة لحقت بمحطة لقطار أنفاق كوروفتشيلار القريبة.

أظهر تسجيل مصور وصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حريقا وسحابة من الدخان أمكن رؤيتها في جميع أنحاء طشقند، وكذا شقق سكنية تردد أنها تضررت من قوة الانفجار.

قالت وزارة الصحة إن أربعة وعشرين شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد الانفجار، بينما تلقى الباقون وعددهم 138 شخصا- العلاج من إصاباتهم وأعيدوا إلى منازلهم.

أضافت وزارة الصحة أن كبار الأطباء في أوزبكستان يشاكون في علاج الضحايا.

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