محادثات أمريكية-صينية رفيعة المستوى في مالطا

المصدر: أ ف ب

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التقى مستشار الأمن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان وزير الخارجية الصيني وانغ يي السبت والأحد في مالطا، في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبناءة". وأكدت سلطات مالطا حصول اللقاء.

وأوضحت مسؤولة كبيرة في الإدارة الأميركية لم تشأ كشف هويتها أن الاجتماع استمر 12 ساعة مدى يومين، مذكرة بأن آخر اجتماع مماثل وعلى هذا المستوى جرى في مايو الفائت.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن توقع آنذاك "تحريكا" للعلاقة الثنائية بعدما تدهورت في فبراير إثر تحليق منطاد صيني في أجواء الولايات المتحدة.

واضافت المسؤولة للصحافيين أنه خلال لقائه الوزير الصيني، شدد جايك ساليفان على أن "الولايات المتحدة والصين تخوضان منافسة، لكن الولايات المتحدة لا تسعى الى النزاع ولا إلى المواجهة".

من جهتها، أفادت بكين أن "وانغ يي شدد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية".

وبحسب المسؤولة الامريكية، كرر ساليفان أن الولايات المتحدة "لا تدعم" استقلال الجزيرة التي تعتبر الصين أنها جزء لا يتجزأ من اراضيها، لكنها لا تريد في الوقت نفسه "تغييرا احادي الجانب للوضع القائم" سواء من جانب التايوانيين أو الصينيين.

وأضاف هذا المصدر في البيت الابيض أن الصين والولايات المتحدة "التزمتا ايضا إجراء مشاورات" في بعض المجالات، وخصوصا بالنسبة الى "التطورات على الصعيدين السياسي والأمني في آسيا-المحيط الهادىء".

ولم يستأنف التواصل بين المسؤولين العسكريين في البلدين بعدما قطعته بكين في اغسطس 2022 إثر زيارة قامت بها الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان.

لكن المسؤولة الامريكية أوردت أن لدى الاميركيين "مؤشرات ضعيفة ومحدودة" تظهر أن الصينيين "قد يكونون مهتمين" باستئناف محتمل لهذا النوع من التواصل.

غير أنها لم تعلق على تكهنات حول لقاء منفرد يجمع جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة أبيك (التعاون الاقتصادي في آسيا-المحيط الهادىء) المقبلة منتصف نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

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