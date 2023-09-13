الجزائر ترسل فريق انقاذ إلى ليبيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرسلت الجزائر الثلاثاء فريقاً من الحماية المدنية المتخصص في البحث و الإنقاد إلى ليبيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة لضحايا الإعصار الذي تسبب في فيضانات عارمة وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحسب ما أورده بيان الحماية المدنية الجزائرية "تدخل هذه العملية ضمن التقاليد الراسخة للدولة الجزائرية بخصوص التضامن الدولي، لاسيما في مجابهة ومواجهة الكوارث الطبيعية، بحيث تعبر هذه المساعدات عن إلتزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي، لمساعدته في تجاوز الظروف الصعبة.

وحسب البيان "يتكون الفريق من 113 فرد حماية مدنية من مختلف الرتب ومختلف التخصصات، منها فرقة الغطاسين، الفرقة الطبية المختصصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات، فرق البحث والإنقاذ، الفرق السينوتقنية، فرق اللوجيستية، أخصائين نفسانيين،كما تضم الفرقة عتادا خاصا بالتدخل في الفياضانات".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز