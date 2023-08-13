روسيا تدمّر زورقاً و4 مدافع أوكرانية في خيرسون

المصدر: د.ب.أ

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قال الناطق باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت زورقاً وثلاثة مدافع هاون من عيار 120 مللم ومدفع هاوتزر من طراز إم 777 أمريكي الصنع تابعة للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الناطق، أنه نتيجة لهجوم شنته وحدات مجموعة دنيبر القتالية في اتجاه خيرسون، تم تدمير زورق ومقتل خمسة مسلحين أوكرانيين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح الناطق، أنّ هجوم القوات الروسية أسفر أيضا عن تدمير ثلاثة مدافع هاون من عيار 120 مللم وذخائرها ومقتل 13 مسلحاً أوكرانياً وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيراً إلى أنّه تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز إم 777 بالذخيرة ومقُتل ثلاثة مسلحين أوكرانيين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ولفت الناطق، إلى أنّ القوات الروسية دمرت أيضاً مدفع هاون أوكراني أخر من عيار 120 ملم في منطقة الجزر ومدفع هاوتزر من طراز مستا-بي، وموقع انتشار للجيش الأوكراني في اتجاه كاخوفكا.

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