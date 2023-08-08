إجلاء 1400 شخص بسبب حريق غابات بالبرتغال

المصدر: وام

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انتشر المئات من رجال مكافحة الحرائق اليوم الثلاثاء لإخماد حريق اندلع في جنوب البرتغال وأحرق آلاف الهكتارات من الأراضي، مجبرا نحو 1400 شخص على إخلاء المنطقة احترازيا.

وشب حريق الغابات، الذي يواجهه الآن أكثر من 800 رجل إطفاء، يوم السبت في بلدية أوديميرا بمنطقة ألنتيجو، لكنه ما زال ينتشر جنوبا منذ ذلك الحين نحو منطقة الغرب، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البرتغال.

وتزيد درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية من تعقيد الجهود المبذولة لمجابهة ألسنة اللهب التي قضت على نحو 6700 هكتار من الأراضي.

وقالت السلطات إنه جرى إخلاء 19 قرية صغيرة و4 منتجعات سياحية وموقع للتخييم احترازيا، كما جرى إغلاق العديد من الطرق.

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