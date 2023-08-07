روسيا تدرج تاريخها الجديد في المناهج الدراسية

المصدر: أ ف ب

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من الضغوط الأمريكية والمواجهة مع الغرب إلى العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة، يدرج التاريخ الجديد لروسيا في الكتب المدرسية بدءا من الأول من سبتمبر المقبل لشرح وجهة نظر الدولة من هذا الصراع.

قدم وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف كتاب التاريخ الجديد للطلاب في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. وتم إنجازه في نحو خمسة أشهر ويغطي الفترة بين 1945 وبداية القرن الحادي والعشرين.

وأكد الوزير الروسي في مؤتمر صحافي أن "من المهم جعل الطلاب يفهمون أهداف" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، والتي تهدف رسميا إلى "اجتثاث النازية" و"نزع سلاح" الدولة السوفييتية السابقة.

وكان وزير التعليم ندد مؤخرا أمام الرئيس فلاديمير بوتين بما وصفه ب "حرب حقيقية مستمرة ضد التاريخ"، متهما "اعداء روسيا باستغلال سذاجة اطفالنا لتقسيم الشعوب وزرع الفتنة".

من جانبه، أوضح فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي للصحافيين أن هذا الكتاب المدرسي "ينشر وجهة نظر الدولة" ولكن ""بطريقة أبسط وأكثر إنسانية" مقارنة بالكتب المدرسية السابقة.

ويظهر على غلاف الكتاب الأزرق اللون، جسر مضيق كيرتش، الوحيد الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014 والبرّ الروسي.

وبحسب وزير التعليم فإن الكتاب "سيكون متاحا في جميع مدارس البلاد في الاول من سبتمبر".

ويشيد الكتاب بالجنود الروس الذين "أنقذوا السلام" في القرم عام 2014 التي ضمتها روسيا بعد استفتاء لم تعترف به كييف والمجتمع الدولي.

ويندد أيضا بفرض عقوبات على روسيا بما في ذلك تجميد الغربيين لأصولها في الخارج عام 2022.

وتعهد الوزير كرافتسوف أنه "بعد نهاية العملية العسكرية الخاصة وبعد نصرنا، سنقوم بإكمال هذا" الكتاب.

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