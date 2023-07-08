"فاغنر" في إجازة.. وبيلاروسيا تتطلع إلى خبراتهم القتالية

المصدر: البيان

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يلف الغموض مكان تواجد قيادة مجموعة فاغنر الروسية بعد أن كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الخمس، أن قائد المجموعة يفغيني بريغوجين ما زال في سانت بطرسبرغ وليس في بيلاروسيا.

وصرح قائد في فاغنر أن بريغوجين منحهم إجازة لغاية شهر أغسطس وبعدها سينتلقون إلى بيلاروسيا.

بدوره، قال ليونيد كاسينسكي المسؤول في وزارة الدفاع البيلاروسية "إذا كنتم تبحثون عنهم، فلن تجدوهم هنا" فيما كان يسير داخل الموقع في وسط بيلاروس مع صحافيين أجانب تلقوا دعوة نادرة إلى هذا البلد الخاضع لسيطرة مشددة لإجراء مقابلة مع لوكاشنكو.

الخيام الـ300 حول كاسينسكي التي يمكن أن تتسع لحوالى خمسة آلاف شخص، فارغة، باستثناء واحدة حيث يمكن رؤية بعض الحراس وهم يستريحون.

وأوضح كاسينسكي أن الخيام نصبت استعدادا لتدريبات مخطط لها في الخريف.

وازدادت التكهنات حول إمكان استخدام مقاتلي فاغنر المعسكر بعد انتشار صور بالأقمار الاصطناعية في تقارير إعلامية أظهرت أعمال البناء هناك في فترة قريبة من وقت التمرد.

ونفى لوكاشنكو المعلومات التي تفيد بأن بيلاروس تبني منشأة جديدة، لكنه قال إنه عرض مواقع عسكرية سابقة، بما فيها الموقع الموجود في تسيل، على فاغنر.

وقال كاسينسكي "نظرا إلى أن القاعدة جاهزة... قد تقدّم لفاغنر". وأضاف "لا أرى أي سبب لتكون لدينا مشكلات مع مجموعة فاغنر".

وأوضح للصحافيين "لن نتنافس مع أحد. سنحصل على خبرتهم القتالية الفريدة".

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