انفجار قرب قاعدة جوية عسكرية جنوبي روسيا

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير إعلامية أن انفجارا كبيرا هز منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، بالقرب من قاعدة جوية عسكرية.

كما أظهرت صور على منصة الرسائل "تليغرام" حفرة كبيرة في بلدة بريمورسكو أختارسك وعمود من الدخان.

وقال رئيس بلدية كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إنه يجري التحقيق في الحادث ولا يوجد ضحايا.

يشار إلى كراسنودار لديها ساحل على بحر آزوف وقريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي وفي الأشهر الأخيرة حدث المزيد والمزيد من الأضرار على الجانب الروسي من الحدود، مع التزام أوكرانيا الصمت بشأن أي عمليات.

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