زيلينسكي يطالب قمة الأطلسي المقبلة بـ"دعوة" بلاده للانضمام للحلف

المصدر: أ ف ب

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قمّة حلف شمال الأطلسي التي تنعقد في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري بمنح بلاده "دعوة" للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال زيلينسكي "نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف أنّ "هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا".



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