أسهم «لوجيتيك» تنهار بسبب قيادتها الغواصة «تيتان» للغرق

المصدر: دبي - البيان

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تلقت شركة لوجيتيك المالكة للغواصة المتحطمة "تيتان" موجة من السخرية والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم الكشف عن أن نظام التحكم في الغواصة يتمثل في وحدة تحكم شبيهة بتلك المستخدمة في الاعاب الالكترونية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، ان الغواصة التي بلغت تكلفة تصنيعها ٢٥٠ الف دولار كانت تعاني من مشاكل كثيرة تشكل خطرا على ركابها، حيث تم تصنيعها بمكونات سابقة الصنع، بما في ذلك أعمدة السقالات لصابورة الغواصة، ووحدة التحكم البدائية كبديل لعجلة القيادة المعتادة.

وتراجعت أسهم شركة لوجيتيك المدرجة في بورصة نيويورك الأميركية بنحو 3.4% منذ بداية الإعلان عن اختفاء الغواصة التي كانت تقل 5 ركاب بعد أن فقد الاتصال بينها وبين السفينة الأم بولار برنس، قبل الاعلان عن انفجارها وانتشار حطامها على منطقة واسعة بالقرب من حطام السفينة تيتانيك الغارقة.

وانخفضت سهم لوجيتيك بنحو 11% الأربعاء الماضي، ليصل سعر سهم إلى 55.71 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة الماضي.

وتباع وحدة التحكم المستخدمة في الغواصة على موقع أمازون مقابل 49.99 دولار وحصلت على تقيم 4 نجوم من المشترين على الموقع. ويتم استخدامها بشكل شائع كوحدة تحكم لألعاب الفيديو المرتبطة ببلاي ستيشن، وتظهر قائمة أمازون بأنه يمكن توصيل وحدة التحكم بألعاب الكمبيوتر.

وانهالت التعليقات الساخرة والتقييمات السلبية لمنتجات الشركة السويسرية المصنعة لوحدة التحكم على موقع أمازون على شاكلة “ابحث في مكان اخر عن احتياجاتك للغواصة"، وتعليق أخر يرى أن وحدة التحكم كانت سببا في اغراق الغواصة مع تصويت لنحو 200 شخص أن التعليق كان "مفيد".

وعلى عكس الغواصات العادية، لا تستطيع تيتان الوصول إلى قاع المحيط والعودة بدون سفينتها الأم.

وكان ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت، المالكة للغواصة الغارقة، قد تفاخر بأن الغواصة التي ابتكرها تعمل بأشياء بسيطة مثل وحدة التحكم المعروفة في ألعاب الفيديو.

ويشار إلى أن راش كان أحد الركاب الخمسة على متن تيتان لدى غرقها.

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