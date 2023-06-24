أوكرانيا .. تحذيرات جوية على وقع انفجارات

المصدر: د.ب.أ

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انطلقت تحذيرات جوية بمختلف أنحاء أوكرانيا، اليوم السبت، مع ورود تقارير بشأن وقوع انفجارات من العديد من المدن. وفي مدينة خاركيف، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، إلى الجنوب مباشرة من الحدود الروسية، شب حريق، بعد تضرر أحد خطوط الغاز، وفق ما كتب إيهور تيريخوف، عمدة المدينة على تطبيق «تلغرام». وأضاف أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ على المدينة.

وفي العاصمة كييف، تسبب حطام صاروخي، أسقطته دفاعات جوية بالمدينة، في اندلاع حريق، في مبنى سكني، طبقا لما كتبه عمدة المدينة، فيتالي كليتشكو، على تطبيق «تلغرام».

وأصيب شخصان على الأقل. وذكرت هيئة البث العامة الأوكرانية سوسبيلن ميديا، أنه وردت أنباء عن وقوع انفجارات، في مدينتي دنيبرو وكريمنشوك.

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