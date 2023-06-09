من هي حفيظة أركان.. أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا؟

المصدر: البيان

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عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدكتورة حفيظة أركان محافظاً للبنك المركزي في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الموقع من أردوغان بشأن تعيين أركان، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة .

وباتت أركان أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي في تركيا.

ووفق سيرة مقتضبة نشرتها وكالة أنباء الأناضول، فإن أركان من مواليد إسطنبول عام 1982 وتخرجت من جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة وتحصل على شهادة الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

وحصلت أركان على برنامجين تعليميين، الأول بمجال علوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة من جامعة ستانفورد.

وبدأت أركان مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف "فيرست ريبابلك بنك" عام 2014، ولمدة 8 سنوات.

كما عملت أركان كرئيسة مجلس إدارة في شركة "تيفاني أند كو" التي تعتبر من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالمجوهرات، قبل العمل عام 2022 في مجلس إدارة شركة "مارش ماكلينان" للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" الصادرة عن مجلة فورتشن والمعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.

وتتولى أركان المنصب، فيما يقترب معدل التضخم في تركيا من 40% وتراجع العملة الوطنية التركية (الليرة)، إلى أدنى مستوياتها القياسية، أمام الدولار الأمريكي واليورو.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن توجهات أركان غير واضحة إذ ليس لديها اتجاه معروف في السياسة النقدية الرسمية رغم مسيرتها الناجحة في القطاع المصرفي.

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