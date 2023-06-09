فيضانات تجتاح جنوب غرب الصين وتغمر مدناً

المصدر: بكين - رويترز

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اجتاحت أمطار غزيرة متواصلة مناطق في جنوب غرب الصين، اليوم الجمعة، وتسببت في فيضانات ببعض المدن وغمرت طرقاً وأجزاء من بعض المباني. ووصل ارتفاع منسوب المياه في مدينة بيهاي بمنطقة قوانغشي إلى 453 مليمتراً في أولى موجات الأمطار الصيفية الغزيرة المعروفة محليا باسم مياه قوارب التنين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، إن هذا منسوب قياسي يومي لشهر يونيو بالمنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات تغطيها المياه حتى المنتصف في شوارع بيهاي ومياها تنهمر على الدرج في مبنى متعدد الطوابق بينما كان رجال الإطفاء يهرعون لإنقاذ قاطنيه.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني «سي.سي.تي.في»، بأن الأمطار استمرت في الهطول على مدينة يولين المجاورة لمدة 35 ساعة حتى السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضاف التلفزيون، أن حركة العبارات بين بيهاي وجزيرة ويتشو القريبة سيتم تعليقها بالكامل في الفترة من 10 إلى 12 يونيو. وتوقع مكتب الأرصاد الجوية، أن يستمر هطول الأمطار في جنوب الصين خلال الأيام المقبلة.

كما من المتوقع أن تتعرض المنطقة الشمالية الشرقية لعواصف رعدية مفاجئة. وتحذر الصين، المعرضة للفيضانات، بشكل متزايد من طقس أكثر قسوة بسبب تغير المناخ.

وتعرضت قوانغشي لجفاف شديد نادر في مايو الماضي، حين انخفض معدل هطول الأمطار إلى أدنى مستوى له منذ 60 عاماً.

وتعرض إقليم خنان بوسط الصين، صومعة حبوب البلاد، إلى أمطار غزيرة أسفرت عن إنبات الحبوب أو إصابتها بآفات ما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي.

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