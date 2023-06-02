«ماوار» يجلب أمطاراً غزيرة وتحذيرات من انهيارات أرضية في جزر جنوب اليابان

المصدر: طوكيو - أ.ب

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ضعفت قوة الإعصار ماوار، اليوم الجمعة، بعد تحوله إلى عاصفة استوائية، بعدما تسبب في هطول أمطار غزيرة على الجزر الجنوبية الرئيسية في اليابان، وإصابة العديد من الأشخاص.

وحذرت السلطات اليابانية، السكان في المناطق المعرضة للخطر، من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية، وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية المحلية. واستمر هبوب الرياح القوية في أوكيناوا، وأصيب ثمانية أشخاص.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن ماوار كان في السابق إعصاراً فائقاً، بلغت سرعة رياحه تسعين كيلو متراً في الساعة، وهو يتحرك شرق أوكينورابوجيما في المحيط الهادئ، مضيفة: «بينما لم تحدث الرياح سوى أضرار محدودة، فإن الهواء الدافئ والرطب الذي تحمله العاصفة الاستوائية زاد حدة الأمطار الموسمية، مما يهدد بفيضانات وانهيارات طينية».

ويتوقع هطول ما يصل إلى خمسة وثلاثين سنتيمتراً من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة حتى صباح السبت. وأصدرت الوكالة، تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من جنوب غرب اليابان، ونبهت السكان بالقرب من الأنهار والتلال إلى توخي الحذر.

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