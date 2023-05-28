أردوغان يفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التركية

المصدر: البيان

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فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بولاية رئاسية جديدة، بعد أن نال نحو 52% من أصوات الناخبين الأتراك، في جولة الإعادة التي أجريت اليوم الأحد.

وأصبح أردوغان الزعيم الأطول خدمة في تركيا منذ إعلانها جمهورية.

وكانت مؤسسات تركية مختصة في الاستطلاعات قد أشارت قبل بدء الفرز إلى فوز أردوغان بالجولة الثانية، حيث توقعت «كوندا» فوزه بنسبة 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة لكليجدار أوغلو، وشركة «آسال» إلى 53.4 المئة، وشركة «ساروس» 53.1 في المئة من الأصوات لرجب

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