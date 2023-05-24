معركة بحرية خاطفة بين روسيا وأوكرانيا في المياه الإقليمية التركية

المصدر: وكالات

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شهد البحر الأسود اليوم مواجهة هي الأولى من نوعها بين أوكرانيا وروسيا منذ اندلاع الحرب إذ جرت معركة بحرية خاطفة داخل المياه الإقليمية التركية على مسار خطين استراتيجيين لأنابيب الغاز الروسي.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة سفينة حربية تابعة لها كانت تقوم بدورية في المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أنها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة خلال هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على منصة تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود ... في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا".

وأضافت أن السفينة الحربية الروسية كانت تحمي خطي أنابيب الغاز تورك ستريم وبلو ستريم اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى تركيا، جزئيا عبر البحر الأسود مشيرة إلى أن الهجوم فشل وأن السفينة "تواصل أداء مهامها".

ومن المرجح أن يثير هذا التطور التوترات في البحر الأسود، بعدما وافقت روسيا الأسبوع الماضي فقط، قبل يوم واحد من الموعد النهائي، على تمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان من موانئها البحرية.

وينقل تورك ستريم الغاز من شبه جزيرة تامان الروسية غربا عبر عرض البحر الأسود إلى نقطة غربي البوسفور.

وخط بلو ستريم يعبر شرق البحر الأسود من الشمال إلى الجنوب، لينتهي على بعد أكثر من 700 كيلومتر شرقي مضيق البوسفور.

وأضاف البيان أن "جميع زوارق العدو دمرتها نيران التسليح القياسي لسفينة روسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي مضيق البوسفور".

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