الصين تدرّب موظّفي الحكومة على حماية أسرار الدولة

المصدر: بكين - د.ب.أ

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تكثف الصين حالياً من تدريبات تقدمها في هيئاتها الحكومية والجامعات والشركات المملوكة للدولة، بشأن كيفية حماية أسرار الدولة، ما يؤكد تركيز بكين المتزايد على حماية الأمن القومي، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ للانباء، اليوم الأربعاء.

ونقلت بلومبرغ عن منشور ورد على الحساب الرسمي للتطبيق على منصة وي تشات الصينية، أن التطبيق المرتبط بالإدارة الوطنية لحماية أسرار الدولة، بدأ في تقديم دورة هذا الشهر، تهدف إلى مساعدة أعضاء الحزب الشيوعي وموظفي المنظمات الحكومية، على تعزيز معارفهم ومهاراتهم المتعلقة بالحفاظ على الأسرار.

وكُتب في المنشور الذي ورد بتاريخ الرابع من مايو، أن تطبيق باوميجوان أو آراء حول الحفاظ على الأسرار، يقوم بتشغيل البرنامج خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر.

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