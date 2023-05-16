460 ألف درهم من مؤسسة الأوقاف لـ«نور دبي الخيرية» دعماً للحالات الإنسانية

المصدر: وام

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قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي لمؤسسة نور دبي الخيرية دعما بقيمة 460 ألف درهم للمساهمة في دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وعلاج جميع أشكال الإعاقات البصرية.

يأتي هذا الدعم من المصرف المخصص للزكاة في "أوقاف دبي" للمساهمة في علاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكافة أنواعها ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي تكاليف عمليات العيون ومصاريف علاج الأمراض البصرية الأخرى وتوفير العلاج لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود من المقيمين داخل الدولة.

وقال خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر إن الدعم يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق خدماتها في القطاع الصحي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في خدمة هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة منال عمران تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي أنه بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية يعاني 295 مليون شخص على مستوى العالم من ضعف النظر فأن 80 في المائة منهم يمكن علاجهم أو وقايتهم من الإصابة بالإعاقة البصرية في حال توفر العلاج المناسب .

ووجهت تريم شكرها إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على دعمهم المستمر لبرامج مكافحة العمى والتي ساهمت بتوفير العلاج لعدد من المقيمين في الدولة.

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