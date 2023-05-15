أنصار الحكومة يطالبون كبير قضاة باكستان بالاستقالة بسبب الإفراج عن عمران خان

المصدر: إسلام آباد - أ ب

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اجتمع الآلاف من أنصار الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا اليوم الاثنين، في تحد نادر للقضاء في البلاد. طالب المتظاهرون باستقالة كبيرة قضاة المحكمة لقراره الإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

دعا التحالف الديمقراطي الباكستاني، الذي يتألف من 13 حزبا سياسيا متحالفة مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكمة، إلى تنظيم الاحتجاجات. كان التحالف وراء الحملة المشتركة للإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022.

أثار اعتقال خان من قاعة محكمة في إسلام أباد الأسبوع الماضي غضبا بين جحافل من أنصاره، الذين أضرموا النيران في مبان ومركبات في مدن رئيسية وهاجموا منشآت عسكرية.

قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في معارك ضارية مع الشرطة، أصيب العشرات واعتقل الآلاف من أنصار خان من حزب ”حركة الإنصاف”.

تنديد

ندد مؤتمر لكبار قادة الجيش برئاسة قائد الجيش الجنرال عاصم منير يوم الاثنين بهجمات أنصار خان على منشآت عسكرية. وتعهدوا بمعاقبة كل من لهم علاقة بالعنف وفقا للقوانين المدنية والعسكرية، بحسب بيان عسكري.

انحسرت أعمال العنف الأسبوع الماضي عندما تدخلت المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال وأمرت بالإفراج عن خان. انتقد بانديال الطريقة التي اعتقل بها خان وقال إن اعتقاله كان غير قانوني. لكن الحكومة وحلفاءها اتهموا كبيرة القضاة بالتحيز.

غمرت قوافل مليئة بأنصار الحكومة اليوم الاثنين الطريق الرئيسي المؤدي إلى إسلام آباد في طريقها إلى المحكمة العليا على الرغم من الحظر الذي فرضته الحكومة على التجمعات والتجمعات العامة في أعقاب الاضطرابات.

قال فضل الرحمن رئيس التحالف الديمقراطي الباكستاني، ”احتجاجنا السلمي ضد رئيس القضاة (عمر عطا بنديال) لتسهيله الإفراج عن عمران خان”.

يقود حزب جمعية علماء الإسلام الدعوة للاحتجاج. كما انضم حزب الشعب الباكستاني، الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري - نجل رئيسة الوزراء التي اغتيلت بينظير بوتو - الذي يشكل هو الآخر جزءا من التحالف، إلى الاحتجاج.

كما شاركت في الاعتصام مريم نواز شريف، نائبة رئيس الحزب الحاكم وابنة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.

لم يتمكن بعض القضاة من الوصول إلى المحكمة العليا بشكل مباشر بسبب الاعتصام واضطروا إلى استخدام مبنى حكومي ملحق لدخول المبنى والخروج منه.

في بيان متلفز اليوم الاثنين، اتهم وزير الدفاع خواجة محمد آصف المحكمة العليا بالوقوف إلى جانب خان. واقترح على المحكمة ”فحص سلوك رئيس المحكمة” واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

زعم خان في تغريدة اليوم الإثنين أن الاعتصام مدبر لعزل رئيس المحكمة العليا.

الاحتجاج هو علامة على تصاعد التوترات بين القضاء وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان بعد الإطاحة به.

تندر المواجهات المباشرة بين الحكومة وقضاة المحكمة العليا في باكستان.

في عام 1997، طالب رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف بإقالة كبير قضاة المحكمة العليا سجاد علي شاه. وبعد عقد من الزمن، وضع الرئيس السابق برويز مشرف رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري قيد الإقامة الجبرية بعد رفضه الاستقالة لاتهامه مشرف بالفساد.

تنامت سلطات المحكمة العليا منذ ذلك الحين، فأقالت المحكمة العليا رئيسا وزراء من منصبيهما: نواز شريف ويوسف رضا جيلاني.

اتهامات

ألقى القبض على خان في قاعة المحكمة في إسلام آباد، واقتاده عملاء مكتب المحاسبة الوطني يوم الثلاثاء الماضي بتهمة قبول رشا بملايين الدولارات مقابل تقديم تسهيلات لرجل الأعمال مالك رياض.

لكن المحكمة العليا أمرت بالإفراج عن خان وزوجته بشرى بيبي بكفالة وحمايتهم من الاعتقال حتى 23 مايو بعد مثولهم أمام محكمة في مدينة لاهور بشرق البلاد. ويواجهان احتمال القبض عليهما في القضية المتعلقة بقطب المال، لكن خان نفى هذه المزاعم.

كما اتهم خان الحكومة بالتشهير بزوجته، لكن وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب قالت للصحفيين إن الحكومة لديها أدلة قوية على فساد الزوجين.

بعد عام من الإطاحة به، لا يزال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسية، يتمتع بشعبية كبيرة في باكستان. واتهم رئيس الوزراء شهباز شريف وقادة الجيش وواشنطن بالإطاحة به من السلطة، قائلا إنها جزء من مؤامرة لتشويه سمعته. وقد نفى الثلاثة هذه الاتهامات.

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