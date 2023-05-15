رسمياً .. إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى في الانتخابات التركية

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، بعدما لم يستطع أي من المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى.

ومن المقرر إجراء انتخابات الإعادة يوم 28 مايو الجاري بين المرشحين الرئاسيين أردوغان وكليجدار لاقتناص المقعد الرئاسي.

وأظهرت النتائج الرسمية وفقاً لوكالة أنباء الأناضول أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان لم ينجح في الحصول على الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى.

وحصل أردوغان على 49.24 % من إجمالي الأصوات، وجاء خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو في المركز الثاني بعد أن حصل على 45.06 % من إجمالي الأصوات.

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