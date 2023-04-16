وزير خارجية أوكرانيا يبحث في بغداد تعزيز العلاقات الثنائيَّة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أن وزير الخارجية الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد الاثنين، في زيارة هي الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير 2022.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الزيارة تأتي "لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".

وسيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

تأتي الزيارة بعد أقل من اسبوع من تلقّي السوداني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال "أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

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