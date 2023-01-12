أصبحت تشمل الفضاء.. واشنطن وطوكيو توسّعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في واشنطن أمس الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة واليابان اتّفقتا على أنّ معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات التي تتمّ عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضمّ تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين قال بلينكن إنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.

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