الحكم على مدير مالي سابق في منظمة ترامب بالسجن خمسة أشهر

المصدر: أ ف ب

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حكم على آلِن ويسلبرغ، المدير التنفيذي منذ فترة طويلة في مجموعة "ترامب أورغنايزيشن"، أمس الثلاثاء، بالسجن خمسة أشهر بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي.

وكان ويسلبرغ (75 عاما) المدير المالي لمجموعة العقارات والترفيه التابعة للرئيس السابق دونالد ترامب بين عامَي 2005 و2021.

وأقر بذنبه في أغسطس في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال الضريبي في صفقة وافق فيها على الإدلاء بشهادته في المحاكمة الجنائية التي تستهدف شركة ترامب.

وساعدت شهادة ويسلبرغ المدعين العامين في إصدار إدانة في 6 ديسمبر لمنظمة ترامب والشركة الشقيقة "ترامب بايرول كورب" بـ 17 تهمة احتيال وتهرب ضريبي مماثلة تضمنت تزوير سجلات تجارية.

ورغم أنه أدلى بشهادته ضد الشركة، لم يورّط ويسلبرغ الرئيس السابق الذي يسعى للوصول مجددا إلى البيت الأبيض في العام 2024، في أي جريمة.

واعترف الرجل السبعيني، وهو صديق قديم لعائلة ترامب، في شهادته في المحكمة بأنه استفاد من امتيازات عينية لم يصرح بها لمصلحة الضرائب، من شقة في حي راق في مانهاتن إلى استئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته وسيولة نقدية لإجازاته.

وبموجب الصفقة، وافق ويسلبرغ على دفع نحو مليوني دولار كغرامات بالإضافة إلى عقوبة بالسجن وفترة تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

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