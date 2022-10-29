القلق النووي يتصاعد.. روسيا تراقب بـ«حذر» تحديث قنابل نووية أمريكية في أوروبا

المصدر: البيان-وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار التخطيط العسكري تحديث القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا قلق موسكو، حيث نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستنظر بعين الاعتبار، في تخطيطها العسكري، لتحديث القنابل النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت مجلة بوليتيكو، نقلا عن برقية دبلوماسية أمريكية وشخصين مطلعين، أن الولايات المتحدة عجلت بنشر أسلحتها النووية التكتيكية بي61-12 المحدثة في قواعد حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز